Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
आज के कार्यक्रम
-- --
जांच : नाहन शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10:00 बजे पांच वर्ष तक के बच्चों लंबाई और भार जांच।
बीपी जांच : मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे मरीजों की बीपी और शुगर जाच।
वरिष्ठ नागरिक दिवस : आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में सुबह 11: 00 बजे अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 3 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे संगड़ाह ड्राइविंग टेस्ट होंगे।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
विज्ञापन
जांच : नाहन शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10:00 बजे पांच वर्ष तक के बच्चों लंबाई और भार जांच।
बीपी जांच : मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे मरीजों की बीपी और शुगर जाच।
वरिष्ठ नागरिक दिवस : आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में सुबह 11: 00 बजे अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 3 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे संगड़ाह ड्राइविंग टेस्ट होंगे।