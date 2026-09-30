Sirmour News: आज के कार्यक्रम

--

--

विज्ञापन



जांच : नाहन शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10:00 बजे पांच वर्ष तक के बच्चों लंबाई और भार जांच।



बीपी जांच : मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे मरीजों की बीपी और शुगर जाच।



वरिष्ठ नागरिक दिवस : आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में सुबह 11: 00 बजे अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन।



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 3 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे संगड़ाह ड्राइविंग टेस्ट होंगे।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

आज के कार्यक्रम