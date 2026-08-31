Sirmour News: तीन साल से अधूरा पड़ा है राज्यों प्राथमिक स्कूल का भवन, रोष

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अतिरिक्त राशि की मंजूरी न मिलने से अधर में लटका दो मंजिला भवन का निर्माणदेवराज शर्मासराहां (सिरमौर)। सराहां शिक्षा खंड के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला राज्यों के भवन का निर्माण कार्य पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद बच्चों को नए कमरों की सुविधा नहीं मिल सकी है, जिससे क्षेत्र के लोगों में सरकार और विभाग के प्रति व्यापक रोष है। ग्रामीण लंबे समय से इस अधूरे निर्माण को पूरा करने की मांग कर रहे लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है।इस स्कूल के दो मंजिला भवन के निर्माण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6.30 लाख स्वीकृत हुए थे। नियमानुसार इस बजट से भवन का ढांचा तैयार होना था लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर भवन के साथ एक भारी-भरकम डंगे का निर्माण करना पड़ा। बजट का एक बड़ा हिस्सा इस डंगे के निर्माण में लग गया, जिसके चलते मुख्य स्कूल भवन के काम के लिए पैसों की भारी कमी हो गई और काम बीच में ही ठप हो गया।तीन साल से परेशान हो रहे मासूम बच्चेस्थानीय ग्रामीणों सोम ठाकुर, नरेश कुमार, प्रेम सिंह, संजय कुमार और शमशेर सिंह का कहना है कि पिछले तीन साल से स्कूल भवन का काम पूरी तरह बंद है। नया भवन न बनने के कारण छोटे बच्चों को पढ़ाई करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग की है कि स्कूल के बजट की कमी को दूर कर इस अधूरे पड़े भवन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करवाया जाए।स्कूल भवन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6.30 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। भवन की सुरक्षा के लिए साथ में डंगा लगाना अनिवार्य था, जिस कारण भवन निर्माण के लिए बजट कम पड़ गया। विभाग के माध्यम से अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जैसे ही बजट की स्वीकृति आएगी, तुरंत अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया जाएगा।