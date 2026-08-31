Sirmour News: चरस मामले में जांच अधिकारी की गवाही

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नाहन। सिरमौर में चरस से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश-एक की अदालत में जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल ने गवाही दी। उन्होंने वर्ष 2021 में आरोपी दीनानाथ अरोड़ा की गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया की जानकारी अदालत के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि बरामद चरस व दस्तावेज थाना प्रभारी को सौंपे गए तथा आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। बाद में एसएफएसएल रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज प्राप्त कर चालान तैयार किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह में आरोपी के घर व दुकान की तलाशी, मोबाइल की सीएएफ-सीडीआर तथा स्वतंत्र गवाहों से जुड़े सवाल उठाए। जांच अधिकारी ने इन आरोपों से इन्कार किया। संवाद