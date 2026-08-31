Sirmour News: अक्षरधाम स्कूल मोगीनंद में विद्यार्थियों ने सीखे आग से बचाव के गुर

संवाद न्यूज एजेंसीनाहन/कालाअंब (सिरमौर)। अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनंद में सोमवार को अग्निशामक विभाग की टीम द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अग्नि सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष शिविर के दौरान फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बच्चों को आग लगने की स्थिति में अपनाए जाने वाले आवश्यक सुरक्षा उपायों और सावधानियों की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि आपदा के समय घबराने के बजाय शांत रहकर सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना सबसे जरूरी है।कार्यक्रम के दौरान दमकल विभाग की टीम ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के बारे में बताते हुए उनका व्यावहारिक प्रदर्शन (मॉक ड्रिल) भी किया। आपातकालीन स्थिति में इन यंत्रों का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाए, इसका व्यावहारिक ककहरा भी बच्चों को सिखाया गया। इस दौरान कई विद्यार्थियों से स्वयं अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करवाकर उनके संचालन की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया, जिससे बच्चों का हौसला बढ़ा।प्रधानाचार्य राजेश सैनी ने अग्निशामक विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया।