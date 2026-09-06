Sirmour News: कोटड़ी व्यास की छात्राओं बनीं ऑलराउंड बेस्ट

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब/धौलाकुआं (सिरमौर)। आदर्श विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल धौलाकुआं में माजरा ब्लॉक स्तरीय अंडर-14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हो गई। समापन समारोह में एवीएन स्कूल के निदेशक उमेश कुमार मुख्य अतिथि रहे। प्रधानाचार्य ईदू बाला, ब्लॉक प्रभारी रामकिशन और सेकंड इंचार्ज धर्मेंद्र चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे।प्रतियोगिता में शहीद कमल कांत मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी व्यास की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऑलराउंड बेस्ट ट्रॉफी अपने नाम की। विद्यालय ने योग, जूडो और कुश्ती में विजेता का खिताब हासिल किया। योग में एवीएन स्कूल की टीम उपविजेता रही, जबकि जूडो और कुश्ती में भी एवीएन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।कबड्डी में भरोग बनेड़ी की टीम विजेता और कुरला खरक की टीम उपविजेता रही। खो-खो में कुरला खरक की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। बैडमिंटन में जीएनएनएमपीएस पांवटा साहिब की टीम विजेता और सैनवाला की टीम उपविजेता रही। वॉलीबाल में कोदेवाला की टीम विजेता और पीपलीवाला की टीम दूसरे स्थान पर रही। ग्रुप सांग में विजडम स्कूल माजरा की टीम ने पहला स्थान हासिल किया।