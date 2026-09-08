Sirmour News: लंबित बड़े मामलों को जल्द सुलझाएं, एनडीपीएस मामलों में तेजी लाएं
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
लंबित बड़े मामलों को जल्द सुलझाएं, एनडीपीएस मामलों में तेजी लाएं
-पुलिस लाइन नाहन में एसपी एनएस नेगी की अध्यक्षता में दो दिवसीय क्राइम बैठक, थाना प्रभारियों को दिए आवश्यक निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर में लंबित आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने और नशे के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को लेकर पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन नाहन में एसपी एनएस नेगी की अध्यक्षता में आयोजित दो दिवसीय क्राइम बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान विशेष रूप से लंबे समय से लंबित बड़े मामलों की जांच में तेजी लाकर उन्हें जल्द सुलझाने पर जोर दिया गया।
बैठक में एएसपी नरेंद्र कुमार, जिले के विभिन्न उपमंडलों के डीएसपी तथा पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारी शामिल हुए। अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में दर्ज मामलों और उनकी जांच की प्रगति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया। एसपी ने लंबित मामलों की जांच में अनावश्यक देरी नहीं करने तथा प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में लंबित मामलों के अलावा जिले में अपराध की स्थिति, पुलिस थानों में दर्ज मामलों की जांच, आरोपियों की धरपकड़ और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध पर प्रभावी निगरानी रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों में तेजी लाने को लेकर निर्देश दिए गए।
-- -- -- -- --- विज्ञापन
विज्ञापन
-पुलिस लाइन नाहन में एसपी एनएस नेगी की अध्यक्षता में दो दिवसीय क्राइम बैठक, थाना प्रभारियों को दिए आवश्यक निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर में लंबित आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने और नशे के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को लेकर पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन नाहन में एसपी एनएस नेगी की अध्यक्षता में आयोजित दो दिवसीय क्राइम बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान विशेष रूप से लंबे समय से लंबित बड़े मामलों की जांच में तेजी लाकर उन्हें जल्द सुलझाने पर जोर दिया गया।
बैठक में एएसपी नरेंद्र कुमार, जिले के विभिन्न उपमंडलों के डीएसपी तथा पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारी शामिल हुए। अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में दर्ज मामलों और उनकी जांच की प्रगति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया। एसपी ने लंबित मामलों की जांच में अनावश्यक देरी नहीं करने तथा प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
बैठक में लंबित मामलों के अलावा जिले में अपराध की स्थिति, पुलिस थानों में दर्ज मामलों की जांच, आरोपियों की धरपकड़ और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध पर प्रभावी निगरानी रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों में तेजी लाने को लेकर निर्देश दिए गए।
विज्ञापन