Sirmour News: कौलावालाभूड़ स्कूल को ऑल राउंड बेस्ट का खिताब

संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालियों में सुरला शिक्षा खंड की अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में कौलावालाभूड़ स्कूल की टीम ने ऑलराउंड बेस्ट का खिताब अपने नाम किया। निहोग स्कूल के अभिनव भंडारी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब से नवाजा गया। अंतिम दिन खो-खो प्रतियोगिता में कौलावालाभूड़ और बनेठी स्कूल को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया।शारीरिक शिक्षक विपिन कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 स्कूलों के 119 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता व उपविजेता टीमों को पालियों स्कूल के प्रधानाचार्य कमलपुंडीर ने इनाम बांटे।