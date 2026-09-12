Sirmour News: दीप चंद तोमर बने प्रधान, कॉलेज की समस्याओं पर की चर्चा

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संवाद न्यूज एजेंसीपुरुवाला (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय भरली आंजभौज में सत्र 2026-27 के लिए पीटीए की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। इसमें दीप चंद तोमर को प्रधान, बलवीर सिंह चौहान को उपप्रधान, प्रो. टीएस चौहान को सचिव, भरत सिंह चौहान को कोषाध्यक्ष, काहन सिंह और नमित कपूर को अंकेक्षक तथा डॉ. केआर तोमर को प्रेस सचिव नियुक्त किया गया।कार्यकारिणी में रघुवीर सिंह तोमर और प्रो. सुनील शर्मा को सदस्य, जबकि ज्ञान सिंह चौहान और अंजना कुमारी को सलाहकार नियुक्त किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या एवं पीटीए की मुख्य संरक्षक डॉ. रितु पंत ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और महाविद्यालय के विकास में सहयोग की उम्मीद जताई।पीटीए के गठन के बाद नई कार्यकारिणी की पहली बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में प्राचार्य ने महाविद्यालय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को पीटीए के समक्ष रखा। इस पर नवनियुक्त प्रधान दीप चंद तोमर ने महाविद्यालय प्रशासन को आश्वासन दिया कि पीटीए प्रशासन के साथ मिलकर समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। बैठक में महाविद्यालय के सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे।