Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:19 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:19 AM IST
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आज के कार्यक्रम
उदघाटन : उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पूर्वाहन 11:00 बजे ग्राम पंचायत धारवा में प्राइमरी स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे।
पुरस्कार विरतण : मंत्री यादविंद्र गोमा गुरु नानक मिशन स्कूल में दोपहर 12:00 बजे बास्केटबॉल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे सम्मानित।
भंडारा : बड़ा चौक नाहन में दोपहर 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद विरतण करेगी।
समापन : पीच वेली राजगढ़ में दोपहर बाद 3:00 बजे अखिल भारतीय ठाकुर सूरत सिंह स्मृति वॉलीबाॅल प्रतियोगिता का समापन।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज नाहन में इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सभी ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।
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विज्ञापन
उदघाटन : उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पूर्वाहन 11:00 बजे ग्राम पंचायत धारवा में प्राइमरी स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे।
पुरस्कार विरतण : मंत्री यादविंद्र गोमा गुरु नानक मिशन स्कूल में दोपहर 12:00 बजे बास्केटबॉल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे सम्मानित।
भंडारा : बड़ा चौक नाहन में दोपहर 12:30 बजे खेड़ा समिति भंडारे में प्रसाद विरतण करेगी।
समापन : पीच वेली राजगढ़ में दोपहर बाद 3:00 बजे अखिल भारतीय ठाकुर सूरत सिंह स्मृति वॉलीबाॅल प्रतियोगिता का समापन।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज नाहन में इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सभी ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।