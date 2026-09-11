Sirmour News: संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से स्वस्थ जीवन की राह

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। स्वस्थ शरीर और बेहतर भविष्य के लिए जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव बेहद जरूरी हैं। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नशे से दूरी और डिजिटल दुनिया से नियंत्रित जुड़ाव स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव बन सकते हैं। इसी संदेश के साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में एनसीसी (एसडब्ल्यू) इकाई की ओर से लाइफस्टाइल डे मनाया गया। कार्यक्रम 1 हिमाचल प्रदेश (गर्ल्स) बटालियन एनसीसी, सोलन के तत्वावधान और भारत सरकार के मिशन लाइफ अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें 45 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया।कार्यक्रम की शुरुआत मिशन लाइफ शपथ से हुई। कैडेट्स ने पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने और सतत भविष्य के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रो. अमिता जोशी का ‘अन्नम वै प्राणः भोजन ही जीवन है’ विषय पर व्याख्यान रहा। उन्होंने मैक्रो व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के महत्व को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने बताया कि घर की चटनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, नट्स के हेल्दी फैट और खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन-सी शरीर के लिए किस तरह लाभकारी है। उन्होंने कैडेट्स को संतुलित आहार लेने, प्रतिदिन करीब आठ घंटे की नींद पूरी करने, डिजिटल डिटॉक्स अपनाने और नशे से पूरी तरह दूर रहने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के अंत में ‘स्वस्थ जीवनशैली, सतत भविष्य’ विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राचार्य डॉ. जगदीश चौहान ने एनसीसी इकाई के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. पूजा भाटी के निर्देशन में हुआ।