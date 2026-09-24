Sirmour News: नाहन महाविद्यालय में अभिभावक-प्राध्यापक संघ की आम सभा 29 को

विज्ञापन





नाहन(सिरमौर)। डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन की अभिभावक-प्राध्यापक संघ की आम सभा का आयोजन 29 सितंबर को सुबह 11 बजे महाविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में किया जाएगा। प्राचार्य डॉ विभव कुमार शुक्ला ने बताया कि इस आम सभा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अभिभावक- प्राध्यापक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने अभिभावकों को निर्धारित तिथि एवं समय पर आम सभा में उपस्थित होने के लिए सूचित एवं अनुरोध करें। आम सभा में उपस्थित होने वाले सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए अपने पाल्य का प्रवेश-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएं। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी अभिभावकों से आम सभा में सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग की अपेक्षा की है ताकि कार्यकारिणी का गठन हो सके।

संवाद न्यूज एजेंसी