फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   No water in taps for a month; villagers of Manderwa forced to drink contaminated river water.

Sirmour News: एक माह से नलों में पानी नहीं, नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर मंडेरवा के ग्रामीण

Fri, 25 Sep 2026 12:49 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 25 Sep 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
No water in taps for a month; villagers of Manderwa forced to drink contaminated river water.
दूरदराज से सिर-पीठ पर पानी ढोकर बुझा रहे प्यास, महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों की बढ़ी परेशानी
विज्ञापन

विधायक को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नाहन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिक्रमबाग के मंडेरवा गांव में पिछले करीब एक माह से पेयजल आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव के नलों में लंबे समय से पानी नहीं आने के कारण लोगों को पीने और घरेलू जरूरतों के लिए दूरदराज के क्षेत्रों से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर कई ग्रामीण नदी के दूषित पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इससे ग्रामीणों में जलजनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
स्थानीय ग्रामीण सोमनाथ, बलबीर, देशराज, अमर सिंह, सुरेश, कृष्ण, भूपेंद्र कौर, नाटी और जय प्रकाश आदि ने बताया कि गांव में पेयजल किल्लत कोई नई समस्या नहीं है। कई वर्षों से ग्रामीण पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले करीब एक महीने से स्थिति और गंभीर हो गई है। नलों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित होने से ग्रामीणों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए महिलाओं और बुजुर्गों को सिर व पीठ पर पानी ढोना पड़ रहा है, जबकि स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। रोजमर्रा के घरेलू कामकाज के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नदी के पानी का सहारा लेने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी सता रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पेयजल संकट से परेशान मंडेरवा के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल वीरवार को नाहन के स्थानीय विधायक अजय सोलंकी से मिला। ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर गांव में जल्द नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल करवाने की मांग उठाई। इस दौरान ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी रोष जताया और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की।

ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद विधायक अजय सोलंकी ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल समस्या का समाधान करने और गांव में आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का जल्द समाधान होगा और उन्हें दूषित पानी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed