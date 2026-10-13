Sirmour News: नाहन कॉलेज में 15 कैडेट्स को सौंपी एनसीसी की रैंक

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-प्राचार्य और बटालियन कमांडिंग ऑफिसर ने अनुशासन और पढ़ाई में उत्कृष्टता का दिया संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। डॉ. वाईएस परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन में मंगलवार को एनसीसी इंडक्शन एवं रैंक सेरेमनी-2026 आयोजित की गई। समारोह में नए कैडेट्स का स्वागत किया गया और 15 कैडेट्स को विभिन्न रैंक प्रदान कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला मुख्यातिथि और 1 एचपी बटालियन एनसीसी नाहन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जेएस चौहान विशिष्ट अतिथि रहे। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. पंकज के नेतृत्व में आयोजित समारोह में अंकित चौहान को सीनियर अंडर ऑफिसर (एसयूओ), निधि पुंडीर को अंडर ऑफिसर, अंशिका शर्मा को कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट और अरुण को कंपनी सार्जेंट मेजर बनाया गया।रिहा, अंजलि, पल्लवी और सोहानी को सार्जेंटऋषभ, हर्षित, राहुल, सपना और कोमल को कॉर्पोरल और लोकेश व आर्यन को लांस कॉर्पोरल की रैंक दी गई। प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने कैडेट्स से अनुशासन, एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। कर्नल जेएस चौहान ने कहा कि एनसीसी युवाओं के व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।कैडेट अंकित चौहान ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि निधि पुंडीर ने आयोजन में सहयोग के लिए आभार जताया। लेफ्टिनेंट डॉ. पंकज ने सभी अतिथियों, प्राध्यापकों और कैडेट्स का धन्यवाद किया। समारोह का समापन एनसीसी गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ।