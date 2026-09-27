फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   kavi darwar in ponta

Sirmour News: पांवटा साहिब गुरुद्वारे में सजा ऐतिहासिक कवि दरबार, बाहरी राज्यों से पहुंचे कवि

Mon, 28 Sep 2026 12:24 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
kavi darwar in ponta
गुरु अमरदास महाराज ज्योति जोत दिवस पर पांवटा साहिब गुरुद्वारा में कवि दरबार में काव्य पाठ सुनत
गुरु अमरदास महाराज के ज्योति-जोत दिवस पर विशेष गुरुमत समागम, देर रात तक चला कवि दरबार
विज्ञापन

पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में पहुंची संगत, लंगर और ठहरने के विशेष प्रबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास महाराज के ज्योति-जोत दिवस पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित गुरुमत समागम, कीर्तन और कवि दरबार में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
देर रात तक चले कवि दरबार में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने गुरु अमरदास महाराज के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कीं। धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ हुई। इसके बाद गुरुद्वारा परिसर में विशेष कीर्तन समागम आयोजित किया गया। बाहरी राज्यों से पहुंचे रागी और कीर्तन जत्थों ने गुरु जस गायन कर संगत को निहाल किया। इसके बाद देर रात तक कवि दरबार सजा, जिसमें विभिन्न राज्यों से पहुंचे नामी कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं।
विज्ञापन

कवियों ने वीर रस की रचनाओं के माध्यम से गुरु अमरदास महाराज के जीवन, उनकी शिक्षाओं, समाज सुधार के कार्यों और सिख इतिहास के विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत किया। कवि दरबार में बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पांवटा साहिब के उपप्रधान हरभजन सिंह और कार्यकारी प्रबंधक गुरमीत सिंह ने बताया कि ज्योति-जोत दिवस को समर्पित धार्मिक कार्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए संगत के ठहरने और लंगर के विशेष प्रबंध किए गए। उन्होंने बताया कि आयोजन में विभिन्न राज्यों से पहुंची संगत ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया।---------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed