Sirmour News: एचआईवी पर भ्रांतियां छोड़ें, जांच और उपचार को अपनाएं

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-जागरूकता रैली से विद्यार्थियों ने दिया एचआईवी से बचाव का संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। डॉ. वाईएस परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन में सोमवार को रेड रिबन क्लब की ओर से एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संक्रमण के कारणों, बचाव, समय पर जांच और उपचार के प्रति जागरूक करने के साथ इससे जुड़े सामाजिक कलंक और भेदभाव को कम करना रहा।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने अपने संदेश में कहा कि एचआईवी/एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से संक्रमण से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता जयपाल चौहान ने विद्यार्थियों को एचआईवी संक्रमण फैलने के तरीकों, बचाव के उपायों और समय पर जांच व उपचार के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सही जानकारी के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के तहत जूलॉजी प्रयोगशाला में पोस्टर निर्माण और नारा लेखन प्रतियोगिताएं करवाई गईं। विद्यार्थियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एचआईवी/एड्स से बचाव, सही जानकारी और भेदभाव समाप्त करने का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों ने लोगों को संक्रमण से जुड़े तथ्यों और सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूक किया।नारा लेखन प्रतियोगिता में कीर्ति ने पहला, रुपाली ने दूसरा और श्वेता ने तीसरा स्थान हासिल किया। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में अथर्व प्रथम, पूजा द्वितीय और कीर्ति तृतीय स्थान पर रहे।कार्यक्रम के आयोजन में रेड रिबन क्लब के संयोजक डॉ. विनीत कुमार के साथ समिति की सदस्य प्रो. अभिलाषा शर्मा, प्रो. दिव्या भाटिया और प्रो. ट्विंकल राठी ने योगदान दिया। इस अवसर पर डॉ. विवेक नेगी, डॉ. धनमंती खंडासी, डॉ. जाहिद अली मलिक और डॉ. सलोनी सूद आदि मौजूद रहे।