Sirmour News: कई क्षेत्रों में दोपहर बाद झमाझम बारिश, नाहन की सात सड़कें बंद
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:49 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:49 AM IST
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नाहन (सिरमौर)। सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग के नाहन मंडल में सात सड़कें बंद हो गईं। नाहन शहर और धारटीधार क्षेत्र में बारिश के कारण सड़कों पर पानी और मलबा आ गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। उधर, औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब और पांवटा साहिब में भी बारिश के कारण कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ। सड़क पर पानी और मलबा आने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते जिले में जनजीवन भी प्रभावित रहा। संवाद
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