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Sirmour News: नसबंदी केंद्र को लेकर विरोध बरकरार, विधायक अजय सोलंकी से मिले नौणी का बाग के लोग

Thu, 15 Oct 2026 12:44 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:44 AM IST
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dog nashbandi center virodh
नाहन के नौणी का बाग में कुत्तों की नसबंदी केंद्र के विरोध में विधायक से मिलने जाते स्थानीय लोग।
-रिहायशी क्षेत्र में केंद्र बनाने पर जताई आपत्ति, विधायक ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नाहन के वार्ड नंबर-12 नौणी का बाग में लावारिस कुत्तों की नसबंदी के लिए प्रस्तावित केंद्र को लेकर विरोध जारी है। बुधवार को क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधिमंडल विधायक अजय सोलंकी से मिला और उन्हें मामले से अवगत करवाते हुए अपनी समस्या उनके संज्ञान में लाई।

स्थानीय निवासी भूषण की अगुवाई में उषा, विभा सैनी, राम चरण, उमेश सैनी आदि लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को अवगत करवाया कि क्षेत्र में इस केंद्र के बन जाने से आसपास के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने बताया कि इस केंद्र को गोशाला के समीप बनाया जाए। लोगों के अनुसार विधायक को इस बात की जानकारी नहीं कि केंद्र को यहां बनाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने लोगों की समस्या को सुना व समाधान का आश्वासन भी दिया।
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लोगों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में केंद्र बनाने के बजाय इसका निर्माण आबादी से दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए पार्क और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता भी उठाई। गौरतलब है कि इससे पहले स्थानीय निवासी उपायुक्त प्रियंका वर्मा से मिलकर भी केंद्र को दूसरी जगह स्थापित करने की मांग कर चुके हैं। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया था।--------
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