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Sirmour News: नाहन और बनेठी में 66 बच्चों का हुआ टीकाकरण

Thu, 15 Oct 2026 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:36 AM IST
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health camp in banethi
-माताओं को पोषण और देखभाल के प्रति किया जागरूक
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के मातृ-शिशु कल्याण केंद्र और पीएचसी बनेठी में बुधवार को नियमित टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान शून्य से डेढ़ वर्ष आयु वर्ग के 66 बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगाए गए।
नाहन में टीकाकरण सत्र के दौरान 11 बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया गया, जबकि 41 बच्चों को पेंटा, डीपीटी, रोटा सहित अन्य आवश्यक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया और उनके विकास से संबंधित जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की। इस अवसर पर माताओं को बच्चों के उचित पोषण, नियमित टीकाकरण और स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उधर, बनेठी में 14 बच्चों का टीकाकरण किया गया।
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मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. संगीत ढिल्लो ने बताया कि मातृ-शिशु कल्याण केंद्र में प्रत्येक माह के बुधवार को नियमित रूप से टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाता है, ताकि सभी पात्र बच्चों को समय पर टीके लगाए जा सकें। संवाद----------
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