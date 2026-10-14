Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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नवरात्र मेला : महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में सुबह 6:00 बजे शुरू होगा नवरात्र मेला।



निक्षय शिविर : जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन में सुबह 10:00 बजे निक्षय शिविर में होगी एक्सरे जांच।



सरकार गांव के द्वार : पच्छाद विस क्षेत्र के ढंगयार में सुबह 11:00 बजे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम।



फ्रेशर पार्टी : पांवटा साहिब कॉलेज की ओर से नए छात्रों के लिए सुबह 11:00 बजे फ्रेशर पार्टी का आयोजन।



काम की बात



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट। -- -

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आज के कार्यक्रम