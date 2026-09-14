Sirmour News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



बाल विज्ञान कांग्रेस : गुरु नानक मिशन स्कूल पांवटा साहिब में सुबह 9:45 बजे से दो दिवसीय उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान मेला।



प्रशिक्षण : यूको आरसेटी कार्यालय नाहन में सुबह 10:00 बजे फास्ट फूड प्रशिक्षण कोर्स का शुभारंभ।



रक्तदान शिविर : श्री गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान सुबह 10:30 बजे हिंदू आश्रम नाहन में रक्तदान शिविर का आयोजन।



उदघाटन : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दोपहर बाद 1:30 बजे रेणुकाजी पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में व्यावसायिक वाहनों की पासिंग होगी।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

आज के कार्यक्रम