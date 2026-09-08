Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:05 AM IST
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आज के कार्यक्रम
विशेष जांच : मेडिकल कॉलेज नाहन में सुबह 10:00 बजे प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की होगी विशेष जांच।
टीकाकरण : मातृ-शिशु कल्याण केंद्र नाहन में सुबह 10:00 बजे 0 से डेढ़ वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण।
कार्यशाला : बचत भवन नाहन में सुबह 11:00 बजे हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग एब्यूज की ओर से हितधारक कार्यशाला।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग की ओर से 17 सितंबर को सुबह 10 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट होंगे।
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विशेष जांच : मेडिकल कॉलेज नाहन में सुबह 10:00 बजे प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की होगी विशेष जांच।
टीकाकरण : मातृ-शिशु कल्याण केंद्र नाहन में सुबह 10:00 बजे 0 से डेढ़ वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण।
कार्यशाला : बचत भवन नाहन में सुबह 11:00 बजे हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग एब्यूज की ओर से हितधारक कार्यशाला।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग की ओर से 17 सितंबर को सुबह 10 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट होंगे।