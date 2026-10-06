फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   bike rally in nahan on drugs issue

Sirmour News: नशे के खिलाफ नाहन में गूंजी जागरूकता की आवाज

Wed, 07 Oct 2026 12:52 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
bike rally in nahan on drugs issue
-डीसी प्रियंका वर्मा और एसपी एनएस नेगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की बाइक रैली, गांव-गांव पहुंचेगा जागरूकता अभियान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गए संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को जिला मुख्यालय नाहन में बाइक रैली निकाली गई। विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित इस रैली का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा।
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा और पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। इस दौरान पुलिस जवानों सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों ने लोगों को नशे से दूर रहने और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश दिया।
विज्ञापन

उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की शपथ भी दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ यह जागरूकता अभियान अब गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। अभियान के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय शक्ति सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।---------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed