Sirmour News: अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल में बाल दिवस पर हुए कार्यक्रम

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन में बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नेहरू के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और राष्ट्र निर्माण में योगदान पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई।कार्यक्रम में कक्षा नौवीं के आरव और कक्षा 11वीं की पूर्वा ने नेहरू के जीवन एवं आदर्शों पर भाषण प्रस्तुत किए। वहीं, नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां से सभी का मन मोह लिया। अभिभावकों के लिए भी मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया।विद्यालय की प्रधानाचार्या स्टिमी मारिया ने विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छे संस्कार देना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को जिज्ञासु, रचनात्मक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष अनिल जैन, सचिव सचिन जैन और अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सम्यक जैन ने भी विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं।