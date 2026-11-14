Sirmour News: टारिंग के बाद भी बदहाल देवीनगर-रामपुरघाट मार्ग, धूल के गुबार से लोग परेशान

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तीन सप्ताह पहले कई स्थानों पर हुई थी टारिंग, अभी भी काफी हिस्सों में सड़क टूटीलोक निर्माण विभाग ने जल्द शेष मार्ग की मरम्मत करवाने का दिया आश्वासनसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब के देवीनगर से रामपुरघाट जाने वाले मार्ग की हालत अभी भी पूरी तरह नहीं सुधर पाई है। करीब तीन सप्ताह पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से इस सड़क पर टारिंग का कार्य करवाया गया था, लेकिन कई स्थानों पर सड़क अब भी टूटी हुई है। ऐसे में इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को उड़ती धूल के बीच सफर करना पड़ रहा है। खासकर डेंटल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में जाने वाले विद्यार्थियों के साथ औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।स्थानीय निवासी मनोज चौहान, एएस नेगी, अनिल ठाकुर, रमेश कुमार, जगमोहन सूर्या, पंकज भटनागर और अखिल ने बताया कि करीब तीन सप्ताह पहले देवीनगर-रामपुरघाट मार्ग पर टारिंग का कार्य करवाया गया था। इसके बावजूद सड़क के कई हिस्सों को ठीक नहीं किया गया है। जगह-जगह टूटी सड़क से वाहन गुजरते ही धूल के गुबार उठने लगते हैं। इससे सड़क पर चलने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।उन्होंने बताया कि सड़क किनारे स्थित दुकानों और रिहायशी मकानों में रहने वाले लोगों को भी उड़ती धूल के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि टारिंग के बाद भी सड़क के शेष हिस्सों को दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है।स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि देवीनगर-रामपुरघाट मार्ग के शेष टूटे हिस्सों की मरम्मत जल्द करवाई जाए, ताकि लोगों को धूल और खराब सड़क से राहत मिल सके।लोक निर्माण विभाग पांवटा साहिब के अधिशासी अभियंता राकेश खंडूजा ने बताया कि देवीनगर-रामपुरघाट मार्ग पर टारिंग का कार्य करवाया गया है। सड़क के शेष टूटे हिस्सों की मरम्मत का कार्य भी जल्द पूरा करवाया जाएगा।