फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Anushika and Gaurav to showcase their skills at the National Basketball Championship

Sirmour News: अनुषिका और गौरव नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में दिखाएंगे दम

Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Anushika and Gaurav to showcase their skills at the National Basketball Championship
हिमाचल यूथ
विज्ञापन

गुरु नानक मिशन स्कूल के दो खिलाड़ी पुणे में करेंगे हिमाचल का प्रतिनिधित्व
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। शुभखेड़ा स्थित गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल के दो खिलाड़ी अनुषिका तोमर और गौरव ठाकुर का यूथ बास्केटबॉल नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है। उनकी इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है।

स्कूल के निदेशक गुरजीत सिंह सैनी और प्रधानाचार्य गुरविंद्र कौर चावला ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और खेल भावना ने स्कूल का मान बढ़ाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। स्कूल प्रबंधन ने खिलाड़ियों के साथ उनके कोच को भी बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed