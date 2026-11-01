फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   ahoi astmi vrat in nahan

Sirmour News: अहोई अष्टमी पर संतान की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा व्रत

Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
ahoi astmi vrat in nahan
सचित्र--
विज्ञापन







संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना को लेकर रविवार को जिला मुख्यालय नाहन में माताओं ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा। पर्व को लेकर शहर के बाजारों में भी खूब रौनक रही। महिलाओं ने व्रत और पूजन से जुड़ी सामग्री के साथ मिठाइयों की भी जमकर खरीदारी की। सुबह से ही बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी रही।

अहोई अष्टमी का व्रत सूर्योदय के साथ शुरू हुआ। व्रती महिलाओं ने दिनभर उपवास रखा और शाम को मां अहोई की कथा सुनने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला। इसके बाद महिलाओं ने अपने बच्चों को प्रसाद खिलाया और स्वयं भोजन किया। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां पार्वती की पूजा-अर्चना कर संतान की लंबी और निरोग आयु की कामना की जाती है। पहले यह व्रत मुख्य रूप से पुत्र की दीर्घायु के लिए रखा जाता था, लेकिन अब महिलाएं बेटों के साथ बेटियों की सुख-समृद्धि और लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत रखती हैं।
विज्ञापन


अहोई अष्टमी पर गन्ने और मूली का पूजन करने की परंपरा है। इसके चलते बाजार में गन्ने की मांग भी रही। हालांकि, शहर के अलग-अलग हिस्सों में गन्ने के दामों में काफी अंतर देखने को मिला। दिल्ली गेट और गुन्नूघाट में गन्ने का जोड़ा 80 से 100 रुपये तक बिका, जबकि बस अड्डा क्षेत्र में कहीं 60 तो कहीं 80 रुपये में जोड़ा बेचा गया। अलग-अलग दुकानों पर अलग-अलग दाम होने से खरीदारों को भी कीमतों में अंतर देखने को मिला।----------
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed