Sirmour News: दस साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी की मां भी गिरफ्तार

विज्ञापन

पूछताछ में पीड़िता ने आरोपी की मां पर साथ भेजने की बात कहीगिरफ्तार महिला का सिविल अस्पताल में करवाया मेडिकलसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। उपमंडल में 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अब आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे के साथ मासूम को भेजा था। ब्यान दर्ज होने पर जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा।बता दें कि पांवटा थाना पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने आरोपी को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच टीम ने पीड़िता के ब्यान आने पर इस मामले के आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे आरोप है कि महिला ने ही अपने आरोपी बेटे के साथ बच्ची को साथ भेजा था।डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले के आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला का मेडिकल करवाया गया है। शनिवार को महिला को अदालत में पेश किया जाएगा।