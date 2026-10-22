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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   41 panchayats in the district are TB-free; four have received gold status.

Sirmour News: जिले की 41 पंचायतें टीबी मुक्त, चार को मिला गोल्ड

Thu, 22 Oct 2026 05:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 05:54 PM IST
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41 panchayats in the district are TB-free; four have received gold status.
वर्ष 2025 में हासिल की उपलब्धि
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11 पंचायतों को सिल्वर और 26 को कांस्य अवॉर्ड से किया सम्मानित
जिला प्रशासन ने खंड स्तर पर पंचायतों को किया सम्मानित
चंद्र ठाकुर
नाहन (सिरमौर)। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत जिले की 41 पंचायतों को वर्ष 2025 में टीबी-मुक्त घोषित कर सम्मानित किया गया। जिले की कुल 259 पंचायतों में से चार को गोल्ड, 11 को सिल्वर और 26 पंचायतों को कांस्य अवॉर्ड मिला। खंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में पंचायतों को सम्मानित कर टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों को सराहा गया।
टीबी-मुक्त पंचायतों की श्रेणी में पच्छाद स्वास्थ्य खंड की मानगढ़, राजगढ़ की दाहण, संगड़ाह की भाट्टन बंजौंड और शिलाई की नाया पंचायत को गोल्ड अवॉर्ड दिया गया।
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सिल्वर अवॉर्ड पाने वाली पंचायतों में धगेड़ा खंड की चाकली और देवनी, पच्छाद की बागपशोग, राजगढ़ की कूडू लवाणा और शाया सनोरा, राजपुर की गोजर अढ़ायन और कंडेला अदवाड़, संगड़ाह की देवा मानल, नौहराधार और सांगना तथा शिलाई की मानल पंचायत शामिल हैं।
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कांस्य अवॉर्ड के लिए धगेड़ा खंड की महीपुर, नेहर-स्वार, नेहली-धीड़ा और पालियो पंचायत चुनी गईं। पच्छाद की जयहर, सराहां और शाड़िया, राजगढ़ खंड की छोगटाली, दाहच मानवा, दीदग और रानाघाट तथा राजपुर की बढ़ाना, छछेती, हरिपुरखोल, कोड़गा, पातलियों और सैनवाला-मुबारिकपुर पंचायत को भी सम्मान मिला। इसी श्रेणी में संगड़ाह खंड की भलौना, ब्योंग टटवा, लानापालर, रजाना, सैंज और सेर तंदूला तथा शिलाई खंड की बाम्बल, मिल्लाह और पाब मानल पंचायत शामिल हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निसार अहमद ने बताया कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों और समुदाय के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।
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