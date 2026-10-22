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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Teenage girl records video before committing suicide; names a young man as responsible in her suicide note.

हिमाचल: किशोरी ने पहले वीडियो बनाया, फिर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में नाबालिग युवक को बताया जिम्मेदार

Thu, 22 Oct 2026 10:32 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 10:32 PM IST
सार

नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब से किशोरी की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से मृतका का मोबाइल फोन और हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

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Teenage girl records video before committing suicide; names a young man as responsible in her suicide note.
खुदकुशी मामला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिले में पुलिस थाना पुरुवाला के तहत एक नाबालिग युवती ने आत्महत्या कर ली। नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब से किशोरी की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से मृतक किशोरी का मोबाइल फोन और हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किशोरी ने मौत से पहले वीडियो बनाया था और सुसाइड नोट में एक नाबालिग युवक को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है।

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मृतक नाबालिग के पिता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलने पर टीम ने मौके का निरीक्षण किया और मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए। इस दौरान बरामद मोबाइल फोन, वीडियो और हस्तलिखित नोट को जांच के लिए कब्जे में लिया गया। पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मृतका के पिता के बयान पर थाना पुरुवाला में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और सुसाइड नोट की गहनता से जांच कर रही है।

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