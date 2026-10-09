एचपी: विनय कुमार बोले- वोट चोरी के मुद्दे पर 1 नवंबर को दिल्ली में जुटेगी कांग्रेस

ज्ञानेश के साथ पीएम मोदी, शाह भी दें इस्तीफा : राठौर

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। राठौर ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में देशभर में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साक्ष्यों के साथ मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों का खुलासा किया है। उनके अनुसार, भाजपा के पक्ष में वोट जोड़ने और विरोध में पड़ने वाले मत काटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के बाद अब चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों को चुनाव आयोग कार्यालय जाने से रोकने और दिल्ली में प्रदर्शनों पर पाबंदियां लगाने को विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताया।