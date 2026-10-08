शिमला: स्नातक पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 से, एचपीयू ने जारी की संभावित डेटशीट

11 नवंबर को बहुविषयक कोर्स की परीक्षा होगी। 12 नवंबर को अर्थशास्त्र और पर्यटन, 13 नवंबर को भूगोल और गृह विज्ञान तथा 14 नवंबर को कौशल आधारित कोर्स की परीक्षा होगी। 16 नवंबर को अंग्रेजी, 17 नवंबर को हिंदी और 18 नवंबर को शिक्षा एवं मनोविज्ञान के प्रश्नपत्र निर्धारित किए गए हैं। इस तरह संभावित परीक्षा कार्यक्रम 28 अक्तूबर से 18 नवंबर तक चलेगा। विश्वविद्यालय ने कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी के दो प्रश्नपत्र एक ही तिथि और समय पर निर्धारित हैं तो इसकी जानकारी 12 अक्तूबर तक परीक्षा नियंत्रक या सहायक कुलसचिव, परीक्षा शाखा को ईमेल के माध्यम से देनी होगी। इसके बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसार अंतिम डेटशीट 13 अक्तूबर को जारी की जाएगी। विद्यार्थियों को चुने हुए विषय संयोजन के अनुसार निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा में शामिल होना होगा।