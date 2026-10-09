शिमला: जगत सिंह नेगी बोले- धरती पर बोझ तो भाजपा सांसद कंगना रणौत हैं, पछता रहे मंडी के लोग

मंडी से भाजपा सांसद कंगना रणौत के राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश को लेकर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने तीखा पलटवार किया है। शुक्रवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में नेगी ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश बोझ है तो उन्हें यहां से सांसद बने रहने का क्या औचित्य है। उन्होंने कंगना को इस्तीफा देने की नसीहत देते हुए कहा कि मंडी के लोग अब पछता रहे हैं। नेगी ने तल्ख अंदाज में कहा, धरती पर बोझ तो कंगना रनौत हैं। नेगी ने आरोप लगाया कि कंगना का बयान किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है और इसके पीछे पार्टी आलाकमान के निर्देश होने की भी आशंका जताई।

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