इंडिया गठबंधन: कांग्रेस हाईकमान की बैठक और रोष मार्च में शामिल हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठाते हुए भाजपा पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। उधर, पार्टी हाईकमान की बैठक में शामिल होने के चलते मुख्यमंत्री का शुक्रवार को शिमला लौटने का कार्यक्रम बदल गया। मुख्यमंत्री सुक्खू गुरुवार रात को प्रदर्शन में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ लौट आए थे। शुक्रवार सुबह वह चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए, जहां उन्होंने पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। पहले उनका शुक्रवार को शिमला पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन हाईकमान के निर्देशों के बाद उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। अब मुख्यमंत्री के शनिवार सुबह शिमला लौटने का कार्यक्रम है।