इंडिया गठबंधन: कांग्रेस हाईकमान की बैठक और रोष मार्च में शामिल हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू
शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की ओर से बुलाई गई बैठक में उन्होंने भाग लिया। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इंडिया गठबंधन के वोट चोरी के खिलाफ सेंट्रल हॉल, ओल्ड पार्लियामेंट से विजय चौक नई दिल्ली तक निकाले गए रोष मार्च में शामिल हुए।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का दिल्ली और चंडीगढ़ दौरा शुक्रवार को भी जारी रहा। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री को प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए दोबारा चंडीगढ़ से दिल्ली जाना पड़ा। शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की ओर से बुलाई गई बैठक में उन्होंने भाग लिया। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। कांग्रेस की ओर से इन मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इंडिया गठबंधन के वोट चोरी के खिलाफ सेंट्रल हॉल, ओल्ड पार्लियामेंट से विजय चौक नई दिल्ली तक निकाले गए रोष मार्च में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति को सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल रहे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठाते हुए भाजपा पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। उधर, पार्टी हाईकमान की बैठक में शामिल होने के चलते मुख्यमंत्री का शुक्रवार को शिमला लौटने का कार्यक्रम बदल गया। मुख्यमंत्री सुक्खू गुरुवार रात को प्रदर्शन में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ लौट आए थे। शुक्रवार सुबह वह चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए, जहां उन्होंने पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। पहले उनका शुक्रवार को शिमला पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन हाईकमान के निर्देशों के बाद उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। अब मुख्यमंत्री के शनिवार सुबह शिमला लौटने का कार्यक्रम है।