शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने आठ अधिकारी और कर्मचारी किए पदोन्नत, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विभिन्न कैडर के आठ अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत कर नए पदों पर नियुक्त किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह सभी नियुक्तियां और पदोन्नति एक अक्तूबर 2026 से प्रभावी होंगी।

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वर्तमान में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर तैनात उप रजिस्ट्रार उर्मिला को पदोन्नत कर अतिरिक्त रजिस्ट्रार बनाया गया है। सचिव तरुण महाजन को पदोन्नत कर उप रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है। निजी सचिव के पद पर तैनात केशव राम शर्मा को पदोन्नत कर सचिव बनाया गया है।जजमेंट राइटर ऋषि मुखर्जी को पदोन्नत कर निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। लिपिक राजीव नेगी को पदोन्नत कर वरिष्ठ सहायक बनाया गया है। रेस्टोरर सतीश कुमार को पदोन्नत कर लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है।गेस्टेटनर ऑपरेटर्स राजू एवं शेर सिंह को पदोन्नत कर रेस्टोरर बनाया गया है। यह जानकारी जनसंपर्क अधिकारी अनुपमा शर्मा ने दी।