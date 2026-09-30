हिमाचल कैबिनेट: सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में इस दिन होगी बैठक, रिक्त पदों और भर्तियों पर होंगे बड़े फैसले

यहां विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ नोग घाटी की जनता से संवाद करेंगे। तकलेच में संक्षिप्त ठहराव के बाद मुख्यमंत्री काशा पहुंचेंगे। यहां बस स्टैंड में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत जनता, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद करेंगे। इसके बाद पाट गांव में रात्रि ठहराव करेंगे। तीन अक्तूबर को मुख्यमंत्री सुबह नौ पाट गांव से रवाना होंगे और करीब 10:30 बजे नोगली पहुंचेंगे। यहां जनसभा करेंगे। इसके बाद रामपुर के पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री यहां एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाने के साथ इसमें भाग लेंगे। दोपहर में रामपुर स्थित सर्किट हाउस में भोजन के बाद मुख्यमंत्री शिंगला हेलीपैड से हेलिकॉप्टर के जरिये शिमला के अनाडेल हेलीपैड लौटेंगे और वहां से सड़क मार्ग से ओक ओवर पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का तीन दिवसीय दौरा तीन अक्तूबर को शाम करीब 3:30 बजे समाप्त होगा। कार्यक्रम मौसम और अंतिम समय में होने वाले बदलावों पर निर्भर रहेगा।