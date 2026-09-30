रेलवे विभाग: कालका-शिमला ट्रैक पर 30 नवंबर तक 10 ट्रेनें रद्द, दो का आंशिक संचालन जारी; अधिसूचना जारी

इसी तरह ट्रेन संख्या 52454 को कालका से केवल धर्मपुर तक ही चलाया जाएगा और धर्मपुर से शिमला के बीच इसका संचालन बंद रहेगा। भारी बरसात के कारण ब्रिज नंबर-57 के समीप ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई थी, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ था। फिलहाल ट्रैक के पुनर्स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों से अपील की है कि इस मार्ग पर यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेनों की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें।