शिमला: तीन फीट से ज्यादा बर्फ में दबीं दो हजार भेड़-बकरियां, 12 सदस्यीय टीम ने शुरू किया बचाव अभियान

बचाव दल को चोटी तक पहुंचने में लगेंगे दो दिन

डोड़रा-क्वार क्षेत्र के रूपिन पास में 27 सितंबर को हुई भारी बर्फबारी से हजारों भेड़-बकरियों के लापता होने की सूचना के बाद राहत अभियान जारी है। क्षेत्र में अभी भी बड़ी मात्रा में बर्फ जमा होने के कारण नुकसान का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। प्रशासन के अनुसार, रूपिन पास क्षेत्र में भेड़पालकों के संपर्क में रहने के लिए मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। सैटेलाइट फोन के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा रहा है। रूपिन पास की चोटी तक पहुंचने में करीब दो दिन का समय लग सकता है। एसडीएम डोड़रा-क्वार कीर्ति चंदेल ने बताया कि कई स्थानों पर बर्फ के बीच भेड़ों के सींग दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में पशुओं के बर्फ में दबे होने की आशंका है। हालांकि, अभी यह कहना संभव नहीं है कि कितने पशुओं की मौत हुई है। मौके पर प्रशासनिक टीम के पहुंचने और विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।