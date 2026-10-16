फर्जी बैंक अलर्ट से ठगी का नया खेल: व्हाट्सऐप पर नो लिखना पड़ सकता है भारी, पुलिस ने सतर्क रहने की दी सलाह

घबराहट और जल्दबाजी का फायदा उठा सकते है साइबर ठग

साइबर ठग लोगों की घबराहट और जल्दबाजी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। संदेश में बैंक से जुड़ी जानकारी और लेनदेन की रकम का उल्लेख होने से लोग इसे असली समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर संदेश में लिखा हो सकता है कि 14 अक्तूबर 2026 को खाते से 25,480 रुपये कटे हैं और यदि आपने यह लेनदेन नहीं किया है तो नो लिखकर जवाब दें। ऐसे संदेश का मकसद व्यक्ति को बिना जांच किए तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना होता है। जवाब मिलने के बाद ठग बातचीत आगे बढ़ाकर लोगों को फर्जी लिंक भेजने, फोन करने या बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।