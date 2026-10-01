शिमला: सेब बागवानी को मिलेगी नई दिशा, न्यूजीलैंड स्थापित करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

प्रतिनिधिमंडल जिला सिरमौर के राजगढ़ का दौरा करेगा

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य न्यूजीलैंड की तकनीकी दक्षता के माध्यम से किसानों को उन्नत बागवानी पद्धतियों से अवगत करवाना है। परियोजना के तहत बेहतर गुणवत्ता वाली, रोग प्रतिरोधी और उन्नत पौध तैयार करने के लिए आधुनिक नर्सरियां विकसित की जाएंगी। इनमें बाजार की मांग के अनुरूप सेब, कीवी और नाशपाती की पौध उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा परियोजना में एकीकृत कटाई बाद प्रबंधन की सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है, ताकि फलों की गुणवत्ता बनाए रखने और उनकी बर्बादी कम करने में मदद मिल सके। किसानों के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और न्यूजीलैंड की तकनीकों से परिचित करवाने के लिए अध्ययन दौरों का आयोजन भी किया जाएगा। बागवानी मंत्री ने बताया कि न्यूजीलैंड का प्रतिनिधिमंडल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए प्रस्तावित स्थलों का दौरा कर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करेगा। इसके तहत प्रतिनिधिमंडल जिला सिरमौर के राजगढ़ का दौरा करेगा। इस आकलन के आधार पर परियोजना की आगामी रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी।

