गांधी जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के 1471 पंजीकृत लाभार्थियों को 5.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों और उनके पात्र आश्रितों को यह आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत विधवा, एकल, बेसहारा और दिव्यांग महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 45.95 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। शिक्षा सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 968 लाभार्थियों को 2.74 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। विवाह सहायता योजना के तहत 359 लाभार्थियों को 1.83 करोड़ रुपये मिलेंगे। अतिरिक्त सहायता में दुर्घटना मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 21 मामलों में 54.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के 30 लाभार्थियों को 7.14 लाख रुपये और बालिका जन्म उपहार योजना के तहत 15 बालिकाओं के परिवारों को 7.65 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित 10 आश्रितों को 2.15 लाख रुपये और दिव्यांगता पेंशन योजना के एक लाभार्थी को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।

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