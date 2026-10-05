वार्षिक सर्वेक्षण में खुलासा: कांगड़ा बना हिमाचल की असंगठित अर्थव्यवस्था का पावरहाउस, 1.80 लाख को दिया रोजगार

प्रतिष्ठानों की संख्या और रोजगार कांगड़ा प्रथम

प्रतिष्ठानों की संख्या और रोजगार, दोनों मामलों में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। राज्य के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में हिमाचल में कुल 5.38 लाख गैर-निगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठान सक्रिय थे, जिनसे 8.10 लाख लोग जुड़े थे। एक साल में प्रतिष्ठानों की संख्या में 3.8 फीसदी और रोजगार में 6.9 फीसदी की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट का एक अहम पहलू गैर-निगमित कारोबार का डिजिटल विस्तार भी है। एसबीआई रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार हिमाचल के 68.2 फीसदी गैर-निगमित प्रतिष्ठान इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक बताया गया है। यानी प्रदेश के करीब हर तीन में से दो छोटे कारोबार डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं।