स्वास्थ्य सेवाएं: हिमाचल में पीजी की 320 सीटें बढ़ेंगी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा प्रस्ताव

किस मेडिकल काॅलेज में कितनी सीटें

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार आईजीएमसी शिमला में पीजी सीटें 139 से बढ़ाकर 230, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 99 से 156, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी में 24 से 79, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में चार से 32 और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आठ से 65 करने की योजना है। पीजी सीटों में बढ़ोतरी से प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का फोकस सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक उपकरण, प्रयोगशालाएं, शिक्षण सुविधाएं और अन्य जरूरी आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। अध्यापन स्टाफ को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।