Rampur Bushahar News: चौपाल में सड़क हादसे में युवक घायल, शिमला रेफर

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संवाद न्यूज एजेंसी

चौपाल (रोहड़ू)। चौपाल उपमंडल के झीना पंचायत में बुधवार रात को तुईल गांव के पास झीना-तुईल सड़क पर एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवार एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान तुईल गांव निवासी 30 वर्षीय वीरेंद्र टेगटा पुत्र प्रकाश चंद के रूप में हुई है। दुर्घटनाग्रस्त ऑल्टो कार का नंबर एचपी 08ए-8054 है। हादसे के बाद वीरेंद्र को परिजनों और ग्रामीणों की सहायता से उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद चौपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज किया है। हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना किस वजह से हुई।