Rampur Bushahar News: यशपाल ने संभाला सहायक अभियंता विद्युत नित्थर का पदभार

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विद्युत उपमंडल नित्थर में कई महीनों से रिक्त चल रहे सहायक अभियंता विद्युत के पद पर यशपाल ने कार्यभार संभाल लिया है। उनके पदभार संभालने से विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से पद रिक्त होने के कारण उपमंडल स्तर पर विभागीय कामकाज और कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे थे। नवनियुक्त सहायक अभियंता यशपाल इससे पहले किन्नौर जिले के काफनू में अपनी सेवाएं दे रहे थे। विभाग की ओर से नित्थर विद्युत उपमंडल में उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।