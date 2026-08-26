किन्नौर में हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान को मिल रहा समर्थन : आप

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संवाद न्यूज एजेंसी



रिकांगपिओ (किन्नौर)। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान के तहत बुधवार को किन्नौर के नाको में सदस्यता अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और महिलाओं एवं युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मनीष कुमार नेगी ने कहा कि नाको में मिले जनसमर्थन से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी पदाधिकारियों ने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए आम आदमी पार्टी की नीतियों, विचारधारा और हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। महिलाओं और युवाओं ने कहा कि प्रदेश में ऐसी राजनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाए और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। कहा कि हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान केवल सदस्यता बढ़ाने का अभियान नहीं है, बल्कि प्रदेश के आम नागरिकों को जनहित की राजनीति से जोडऩे का महत्वपूर्ण प्रयास है। पार्टी का उद्देश्य गांव-गांव और क्षेत्र-क्षेत्र तक संगठन को मजबूत करना, अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोडऩा है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता मंजीत नेगी, रोकिंद्र नेगी, नव प्रकाश नेगी सहित अन्य मौजूद रहे।