Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Why new conditions for election guarantees after four years

चुनावी गारंटियों पर चार साल बाद नई शर्तें क्यों : सूरत नेगी

Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
1500 रुपये मासिक सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी एवं पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब इन योजनाओं का लाभ सीमित लोगों तक रखने की तैयारी की जा रही है। सूरत नेगी ने पूछा कि यदि कांग्रेस ने सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, तो अब केवल 3.50 लाख महिलाओं की पहचान क्यों की जा रही है। योजना में 75 हजार रुपये वार्षिक पारिवारिक आय सीमा लगाने का आधार क्या है। उन्होंने जनवरी 2023 से नवंबर 2026 तक की पिछली अवधि की सहायता का भुगतान करने की भी मांग उठाई। उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर सरकार से कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और पात्र परिवारों की संख्या स्पष्ट करने को कहा। साथ ही रोजगार, स्वरोजगार और किसानों-बागवानों से जुड़ी अन्य चुनावी गारंटियों की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। नेगी ने मुख्यमंत्री से सभी चुनावी गारंटियों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इसमें मूल वादों, वर्तमान पात्रता शर्तों, लाभार्थियों की संख्या, बजट और अब तक किए गए भुगतान का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। प्रदेश की जनता को चुनावी वादों और उनके क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें