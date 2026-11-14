Rampur Bushahar News: एचआरटीसी बस बेबस, सवारियां त्रस्त

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दूसरी बस भेजकर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गयाग्रामीण सड़कों पर खस्ताहाल बसें भेजने से लोगों में नाराजगी, पूर्व पंचायत प्रधान ने दी आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनीशिंगला में खराब हुई बस, पैदल लगी दौड़पिछले महीने नोगवैली के राय शरण में हुए बस हादसे के बाद भी क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन और निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया था। उस दौरान लोगों ने ग्रामीण रूटों पर खस्ताहाल बसें न भेजने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद बसों के खराब होने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है।डंसा पंचायत के पूर्व प्रधान एवं अटल सेवा समिति के सदस्य देश कुमार हुडन ने प्रशासन और निगम प्रबंधन को चेतावनी दी कि ग्रामीण रूटों पर खस्ताहाल बसें भेजने का सिलसिला जल्द बंद किया जाए। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो नोगवैली की तीन पंचायतों के हजारों लोगों को साथ लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर चक्का जाम भी किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और निगम प्रबंधन की होगी।रामपुर डिपो के अड्डा प्रभारी स्वरूप दीवान ने बताया कि बस खराब होने की सूचना मिलने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरी बस भेजी गई थी। रामपुर डिपो को अभी केवल तीन नई बसें मिली हैं, जिन्हें बेहतर सड़कों वाले रूटों पर चलाया जा रहा है। खस्ताहाल सड़कों पर नई बसें भेजना संभव नहीं है।