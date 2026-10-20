खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में निभाते हैं अहम भूमिका : रोहित ठाकुर

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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ उन्हें नशे और असामाजिक गतिविधियों से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। वह मंगलवार को जुब्बल उपमंडल के शुराचली क्षेत्र के ढाडी में नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित ‘विकेश पनाटू मेमोरियल’ वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोजन के लिए नवयुवक मंडल को बधाई देते हुए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। ठाकुर ने कहा कि वॉलीबॉल पहाड़ी क्षेत्रों का लोकप्रिय खेल है और शिमला जिले ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। प्रदेश में खेल छात्रावासों की संख्या आठ से बढ़ाकर 12 की गई है, जबकि 300 युवाओं को खेल कोटे से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि शुराचली क्षेत्र से उनका भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव है। क्षेत्र में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सरस्वती नगर-झड़ाशली मार्ग को 17 करोड़ रुपये से स्तरोन्नत किया जा रहा है। भोलाड़ में 1.83 करोड़ रुपये से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण और चामशू में 5.55 करोड़ रुपये से पब्बर नदी पर पुल का निर्माण जारी है। पिछले चार वर्षों में शुराचली और खनाशनी में 35 तथा पूरे विधानसभा क्षेत्र में 193 नई सड़कों को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश ने 99.30 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर गोवा के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि प्राप्त की है। शिक्षा विभाग में करीब 10 हजार पद भरे जा चुके हैं, जबकि पांच हजार अन्य पद भरने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इससे पूर्व उन्होंने हाटकोटी स्थित मां हाटेश्वरी मंदिर में शीश नवाया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य नेहा मेहता, पंचायत समिति अध्यक्ष कमलेश झगटा, ग्राम पंचायत रावीं की प्रधान कौशल्या बाल्टू, पूर्व जिला परिषद सदस्य मोती लाल सिथटा, एसडीएम जुब्बल गुरमीत नेगी, सेवानिवृत्त एसपी भगत सिंह ठाकुर, नवयुवक मंडल प्रधान पुनीत पनाटू, यशपाल पनाटू सहित पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि, अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।