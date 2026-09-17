Rampur Bushahar News: लूहरी जल विद्युत परियोजना में विश्वकर्मा पूजा की
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:52 PM IST
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रामपुर बुशहर। लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के सबस्टेशन, कोयल और गुणवत्ता प्रयोगशाला, झाकड़ी में वीरवार को विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने परियोजना की निरंतर प्रगति सुरक्षित संचालन और सफलता के लिए भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के परियोजना प्रमुख जसवंत सिंह कपूर सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक उपस्थित रहे। सभी ने पूजा-अर्चना में भाग लेकर परियोजना की उन्नति और कार्यस्थल पर सुरक्षा की कामना की।
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