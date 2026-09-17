Rampur Bushahar News: प्रशिक्षुओं को दिए स्वरोजगार के टिप्स
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:57 PM IST
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ठियोग(रामपुर बुशहर)। प्री-ग्रामीण इन्क्यूबेशन केंद्र राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ठियोग के प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार के बारे में जागरूक किया। संस्थान में रेंप योजना के तहत हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र, उद्योग विभाग और द प्लैनेट एजुकेशन सोसायटी पांवटा साहिब ने प्रथम जिला स्तरीय सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार के टिप्स दिए। प्रशिक्षुओं को बताया कि बदलते आर्थिक परिवेश में स्वरोजगार और उद्यमिता युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने के भी प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर अनीता कुमारी, इंस्ट्रक्टर एवं नोडल अधिकारी राम लाल, इंस्ट्रक्टर मीन चंद, द प्लैनेट एजुकेशन सोसाइटी के सहायक प्रबंधक हर्ष कुमार, सचिव मामराज शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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